01 Haziran 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta eşleşmesinde ikinci randevu

Anadolu Efes-G.Saray eşleşmesinde ikinci randevu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ile 'nın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın oynanacak.

'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçını Anadolu Efes, 82-77'lik skorla kazandı.

Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma, 5 Haziran Çarşamba günü 'nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.



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