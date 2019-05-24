24 Mayıs 2019, Cuma

BASKETBOL

Raptors seride öne geçti

Raptors seride öne geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.05.2019

Amerikan (NBA) finalinde 'ı 105-99 mağlup eden , seride 3-2 öne geçerek tur için avantaj yakaladı.

Normal sezonun ikinci en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı , final serisi 5. maçında, ligi lider tamamlayan 'a konuk oldu.

Özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Raptors, karşılaşmayı 105-99 kazanarak 2-0 geriye düştüğü seride 3-2 öne geçti.

Raptors'ta Kawhi Leonard 35 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Fred VanVleet 21 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Pascal Siakam 14 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Eric Bledsoe 20 sayı, Malcolm Brogdon 18 sayı ve 11 ribaunt, Brook Lopez ise 16 sayı ve 8 ribauntla oynadı. Milli oyuncu ise 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 asist üretti.

Raptors, evinde oynayacağı serinin 6. karşılaşmasını kazanması halinde finalde Golden State Warriors'ın rakibi olacak.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
Olympiakos küme düştü Olympiakos küme düştü
TOFAŞ'tan Beşiktaş'a 26 sayı fark! TOFAŞ'tan Beşiktaş'a 26 sayı fark!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör