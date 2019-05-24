24 Mayıs 2019, Cuma

BASKETBOL

NBA'de yılın 5'leri belli oldu

NBA'de yılın 5'leri belli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.05.2019

Amerikan 'nde (NBA) yılın en iyi birinci, ikinci, üçüncü 5'i ile en iyi savunma 5'i belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Buckslı ile Houston Rocketslı oyların tamamını alarak 500 puanla yılın en iyi 5'ine seçildi.

ile üst üste beşinci kez NBA finallerine kalan 482 puanla, Thunderlı 433 puanla, Denver Nuggetslı ise 411 puanla yılın en iyi 5'ine seçilen diğer oyuncular oldu.

NBA'de yılın en iyi birinci, ikinci, üçüncü 5'i ile en iyi savunma 5'i şu oyunculardan oluştu:

Yılın en iyi 5'i: Giannis Antetokounmpo (), Stephen Curry (Golden State Warriors), Paul George (Oklahoma City Thunder), James Harden (Houston Rockets), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yılın en iyi ikinci 5'i: Kevin Durant (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kyrie Irving (), Kawhi Leonard (Toronto Raptors), Damian Lillard ()

Yılın en iyi üçüncü 5'i: Rudy Gobert (), Blake Griffin (Detroit Pistons), LeBron James (), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Yılın en iyi savunma 5'i: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks), Paul George (Oklahoma City Thunder), Rudy Gobert (Utah Jazz), Marcus Smart (Boston Celtics).



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