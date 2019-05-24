24 Mayıs 2019, Cuma

BASKETBOL

Olympiakos küme düştü

Olympiakos küme düştü
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.05.2019

küme düştü Bu sezon 2. kez Pana maçına çıkmayan basketbol ekibi küme düştü.

Yunanıstan Federasyonu, 'un küme düşürüldüğünü açıkladı. Oly, normal sezonda üst üste yapılan hakem hatalarına tepki gösterdiği için 17 Mart'ta evindeki Panathinaikos maçına çıkmamıştı. Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz pazartesi günü oynanması gereken play-off serisi ilk maçında yine Panathinaikos'a karşı sahaya çıkmayı reddetti. Bir sezonda iki kez maça çıkmayan kulüp küme düşürüldü. Oly'nin Adriyatik Ligi'nde yer almak için başvuru yaptığı biliniyor.
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