20 Mayıs 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Ergin Ataman: "Efes güneşi Avrupa'da parlamaya devam edecek"

Efes güneşi Avrupa'da parlamaya devam edecek
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde temsilcisi CSKA 'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinen 'in başantrenörü , Avrupa'da başarılara devam edeceklerine inandığını söyledi.

Ataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın dostlar, dün gece çok üzgündüm. Kaybedilen kupa, yaşadığım olaylar ama gece vicdanım rahat uyudum. İç huzur her şeyin ötesinde. Sabah uyandığımda ekibimle oyuncularımla gurur duydum. Güneşi asla balçıkla sıvayamazsın. Efes güneşi Avrupa'da parlamaya devam edecek."



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