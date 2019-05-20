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Ergin Ataman: "Efes güneşi Avrupa'da parlamaya devam edecek"
Giriş Tarihi: 20.05.2019
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa'da başarılara devam edeceklerine inandığını söyledi.
Ataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Günaydın dostlar, dün gece çok üzgündüm. Kaybedilen kupa, yaşadığım olaylar ama gece vicdanım rahat uyudum. İç huzur her şeyin ötesinde. Sabah uyandığımda ekibimle oyuncularımla gurur duydum. Güneşi asla balçıkla sıvayamazsın. Efes güneşi Avrupa'da parlamaya devam edecek."
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