17 Mayıs 2019, Cuma

BASKETBOL

Ersanlı Milwaukee final serisinde öne geçti

Ersanlı Milwaukee final serisinde öne geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.05.2019

Milli basketbolcu ’nın da formasını giydiği ekiplerinden , Final serisi ilk maçında karşı karşıya geldiği ’ı 108-100’lük skorla mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Milli basketbolcu 'nın da formasını giydiği ekiplerinden , Final serisi ilk maçında karşı karşıya geldiği 'ı 108-100'lük skorla mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
NBA'de Doğu Konferansı Final Serisinde Milwaukee Bucks, Toronto Raptors karşısında durumu 1-0'a getirdi. Toronto Raptors'ı 108-100'lük skorla mağlup eden Milwaukee'de milli basketbolcu Ersan İlyasova da 14 dakika parkede kalarak, 7 sayı, 3 ribaund ile galibiyete katkı sağladı.

EN SKORER İSİMLER
Oynanan mücadelede Toronto'da forma giyen Kawhi Leonard, kaydettiği 31 sayı ile dikkat çekti. Leonard, mücadelenin ve takımının en skorer ismi olurken, 9 ribaund ve 2 asistlik performans gösterdi. Ev sahibi ekip Milwakuee'de ise en fazla sayı atan oyuncu Brook Lopez oldu. 34 dakika süre alan Birleşik Amerikalı basketbolcu, 29 sayı, 11 ribaund ve 2 asist ile galibiyete katkı verdi.
Doğu Konferansı final serisi ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru

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