15 Mart 2019, Cuma

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka'da çeyrek final sevinci

Pınar Karşıyaka'da çeyrek final sevinci
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Başantrenör : "En iyi 8 takım arasında olduğumuz için çok mutluyuz"

Erkekler son 16 turunda ekibi Ventspils'i saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü , "En iyi 8 takım arasında olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bauermann, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, FIBA Avrupa Kupası'nda en iyi 8 takım arasında bulunmanın harika bir başarı olduğunu belirtti.

Bunu gerçekleştirmenin her zaman zor olduğunu vurgulayan Bauermann, şunları kaydetti:

"Bir kez daha taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Harikalardı. Rakipler için burada kazanmak çok zor. Çünkü sadece oyuncularımız iyi oynamakla kalmıyor, aynı zamanda taraftarlarımız da büyük rol oynuyor. Onlara yeterince teşekkür edemedik. Harika bir galibiyet. Çok mücadele ettik, çok iyi savunma yaptık. En iyi 8 takım arasında olduğumuz için çok mutluyuz."

Organizasyonun çeyrek finalinde İtalyan ekibi Dinamo Sassari ile eşleşen yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçı 20 Mart Çarşamba günü 'de, rövanşı ise 27 Mart Çarşamba günü Sardinya Adası'nda oynayacak.

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