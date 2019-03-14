Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes maç sonucu: 71-79

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Maccabi FOX Tel Aviv'i 79-71 mağlup etti ve Barcelona'nın ardından Maccabi'yi de geçerek 26. maçında 17. galibiyetini elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk etti.

İki takımın da hücumda sıkıntılı başladığı karşılaşmanın ilk 2 dakikalık bölümünde sayı çıkmadı. Sonrasında Wilbekin - Tarik Black ikilisiyle etkili olmayı başaran ev sahibi ekip, 6:25 kala skoru 8-2'ye getirdi. Temsilcimiz, 4:19 kala skoru 8-7 yapmayı başardı. Fakat Anadolu Efes'in Tarik Black'i durdurmaktaki sıkıntısı sürünce ilk çeyrek 18-13 sona erdi.

İkinci çeyreğin hemen başında temsilcimiz, farkı 3 sayıya kadar indirse de John DiBartolomeo'nun dış şutlarıyla etkili olan Maccabi Tel Aviv, ilk 5 dakikalık bölümü 31-22 önde geçti. Kenardan gelen Doğuş Balbay ve Tibor Pleiss ile hareketlenen temsilcimiz, farkı azaltarak 3:44 kala skoru 33-30'a getirdi. Son 1 dakikaya girilirken Anadolu Efes, skoru 38-37'e getirip hücumda öne geçme şansını kaçırdı. İlk yarı ise 41-39 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Maccabi, farkı 7 sayıya kadar çıkarsa da Moerman ve Beaubois'nın dış şutlarıyla etkili olan temsilcimiz, 4:48 kala 48-53'lük üstünlüğü yakaladı. Fakat son bölümde yine Tarik Black ile etkili olan Maccabi, çeyreği 58-58'lik skorla sonlandırdı.

Son çeyreğe temsilcimiz, Shane Larkin'in etkili oyunuyla başladı ve ilk 5 dakika geçilirken 62-71'lik üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, kalan bölümde Maccabi'nin farkı sadece 6 sayıya kadar indirmesine izin verirken karşılaşmadan da 71-79'luk skorla galip ayrıldı.

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Bu sonuçla temsilcimiz, Barcelona galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak Play-Off'ta saha avantajını almak adına önemli bir virajı daha geçmiş oldu. Efes, toplamda ise 26. maçında 17. kez galip gelmeyi başardı.