15 Mart 2019, Cuma

BASKETBOL

Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes maç sonucu: 71-79

Anadolu Efes İsrail'de galip
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2019

EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcilerimizden , deplasmanda karşı karşıya geldiği Maccabi FOX 'i 79-71 mağlup etti ve 'nın ardından Maccabi'yi de geçerek 26. maçında 17. galibiyetini elde etti.

EuroLeague'in 26. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX , temsilcilerimizden 'i konuk etti.

İki takımın da hücumda sıkıntılı başladığı karşılaşmanın ilk 2 dakikalık bölümünde sayı çıkmadı. Sonrasında Wilbekin - ikilisiyle etkili olmayı başaran ev sahibi ekip, 6:25 kala skoru 8-2'ye getirdi. Temsilcimiz, 4:19 kala skoru 8-7 yapmayı başardı. Fakat Anadolu Efes'in Tarik Black'i durdurmaktaki sıkıntısı sürünce ilk çeyrek 18-13 sona erdi.

İkinci çeyreğin hemen başında temsilcimiz, farkı 3 sayıya kadar indirse de John DiBartolomeo'nun dış şutlarıyla etkili olan Maccabi Tel Aviv, ilk 5 dakikalık bölümü 31-22 önde geçti. Kenardan gelen ve Tibor Pleiss ile hareketlenen temsilcimiz, farkı azaltarak 3:44 kala skoru 33-30'a getirdi. Son 1 dakikaya girilirken Anadolu Efes, skoru 38-37'e getirip hücumda öne geçme şansını kaçırdı. İlk yarı ise 41-39 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Maccabi, farkı 7 sayıya kadar çıkarsa da Moerman ve Beaubois'nın dış şutlarıyla etkili olan temsilcimiz, 4:48 kala 48-53'lük üstünlüğü yakaladı. Fakat son bölümde yine Tarik Black ile etkili olan Maccabi, çeyreği 58-58'lik skorla sonlandırdı.

Son çeyreğe temsilcimiz, Shane Larkin'in etkili oyunuyla başladı ve ilk 5 dakika geçilirken 62-71'lik üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, kalan bölümde Maccabi'nin farkı sadece 6 sayıya kadar indirmesine izin verirken karşılaşmadan da 71-79'luk skorla galip ayrıldı.

Takımların skor dağılımı için tıklayınız

Bu sonuçla temsilcimiz, galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak Play-Off'ta saha avantajını almak adına önemli bir virajı daha geçmiş oldu. Efes, toplamda ise 26. maçında 17. kez galip gelmeyi başardı.

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