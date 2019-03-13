13 Mart 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Gaziantep Basketbol en başarılı sezonunu yaşıyor

Gaziantep Basketbol en başarılı sezonunu yaşıyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'ndeki 7. sezonunda, geride kalan 19 haftada 12 galibiyete ulaşan ekibi, tarihinin en verimli sezonunu geçiriyor.

takımlarından Basketbol, ligin geride kalan 19 haftada 12 galibiyet ile tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

, 2011-12 sezonunda alt ligde gösterdiği başarıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne "merhaba" dedi.

Geride kalan 6 sezonda inişli-çıkışlı grafik sergileyen Gaziantep ekibi, yönetimiyle başladığı 2018-2019 sezonunda da oldukça başarılı günler geçiriyor. Geride kalan 19 haftada 12 galibiyet elde eden kırmızı-siyahlılar, 7 kez de mağlup oldu.

Gaziantep Basketbol'un en kötü sezonu ise geçen sezon olarak kayıtlara geçti. 2017-18 sezonunun ilk 19 haftalık bölümünde sadece 4 galibiyet elde edebilen temsilcisinin sezonlardaki ilk 19 haftalık puan istatistikleri ise şöyle:

SezonGalibiyetMağlubiyetPuan
2018-1912731
2017-1841523
2016-1791028
2015-1691028
2014-1581127
2013-1481127
2012-1361325

Markovic: "Beklentilerin üstüne çıktık"

Başantrenör Nenad Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında çok fazla sakatlık yaşadıklarını hatırlattı.

Buna rağmen çok çalışıp yaşanması muhtemelen sıkıntıları minimuma indirdiklerini belirten Markovic, "Şu anda açıkçası sadece bizim değil herkesin beklentilerinin üstüne çıktık. Biz sürekli düşük bütçelerle daha iyi işler çıkarmaya çalışan bir ekibiz. Bunu sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Lig sonuna ilişkin henüz bir hedef belirlemediklerini anlatan Markovic, tüm maçları sorunsuz geçip, ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacaklarını kaydetti.

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