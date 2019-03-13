13 Mart 2019, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Euroleague'in 26. haftasında sahasında, ile ise deplasmanda mücadele edecek.

Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki , 'i ağırlayacak. , İsrail deplasmanında Maccabi FOX ile mücadele edecekken, da İspanyol ekibi 'ya konuk olacak. ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir başka İspanyol ekibi ile oynayacak.
THY Euroleague'de 26. hafta programı TSİ şöyle:

Yarın

20.00 BC Khimki Moskova - Real Madrid
21.00 -
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes
22.45 EA7 Olimpia Milano -
23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen

15 Mart Cuma

20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona Lassa
22.30 Saski Baskonia SAD - Buducnost Podgorica

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