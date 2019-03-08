08 Mart 2019, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes'ten Barcelona'ya farklı tarife

Anadolu Efes'ten Barcelona'ya farklı tarife
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2019

Euroleague’in 25. haftasında , Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi ’yı 92-70’lik skorla mağlup etti. Efes 16. galibiyetini elde ederken, Barca ise 10. yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 2 dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra hücumda Moerman ve Larkin ile üst üste 8 sayı bulan , farkı 9 sayıya çıkardı (19-10). Son anlarda savunmada rakibini durduran lacivert-beyazlılar, Larkin'in dış atışlardan bulduğu sayılarla periyodu 24-12 önde tamamladı.

İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Efes, Micic ve Larkin'ın isabetli atışlarıyla farkı 15'e taşıdı (38-23). Hanga ve Tomic ile boyalı alandan, Oriola ile de 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar devreye 42-31 önde girdi.

Üçüncü periyotta savunmayı sertleştiren Barca, hücumda da Tomic, Hanga ve Ribas'ın sayılarıyla farkı 4'e indirdi (44-40). Daha sonra hücumda toparlanan ve teknik faullerden kazandığı serbest atışları da sayıya çeviren Efes, farkı tekrar 10 sayıya çıkardı (50-40). Larkin ve Moerman ile son bölümde sayılar kaydeden Efes periyodu 64-53 üstün tamamladı.

Son periyotta Barcelona'nın geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 92-70'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Efes 16. galibiyetini elde ederken, Barca ise 10 yenilgisini aldı. Müsabakanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 37 sayı ile oynayan Larkin olurken, İspanyol ekibinde ise Hanga 14 sayı ile takımına katkı verdi.

Öte yandan ilk maçı 80-65 kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı 22 farkla yendiği için ikili averajda rakibine üstünlük sağladı.
Anadolu Efes, 8 Mart nedeniyle 'ün "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözü yazılı pankartla sahaya çıktı.

Mücadeleyi ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı , TBF CEO'su , Beşiktaş Futbol Takımı kalecilerinden de takip etti.

Salon:

Hakemler: Milivoje Jovcic xx, Fernando Rocha xx, Jurgis Laurinavicius xx

Anadolu Efes: Larkin xxxx 37, Beaubois x, Doğuş x, Motum x, Moerman xxxx 22, Pleiss xx 4, Micic xx 14, Anderson x, Dunston xx 5, Simon xx 10
Başantrenör: Ergin Ataman xx

Barcelona: Seraphin x 2, Pangos xx 7, Ribas xx 6, Singelton x 2, Hanga xx 14, Blazic x 5, Thomas Huertel x 5, Oriola xx 8, Kuric x, Claver xx 8, Tomic xx 13
Başantrenör: Svetislav Pesic

1. Periyot: 24-12 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 42-31 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 64-50 (Anadolu Efes lehine)
5 faulle çıkan: Singelton (34.56) (Barcelona)

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