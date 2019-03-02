02 Mart 2019, Cumartesi

BASKETBOL

THY Euroleague'de 24. haftanın ardından

THY Euroleague'de 24. haftanın ardından
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Euroleague'in 24. haftasında , derbide ’i mağlup ederken, ise Maccabi ’e yenildi. Ligde Fenerbahçe zirvede yer alırken, Efes 4., Daçka ise son sırada bulunuyor.

Euroleague'de 24. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Ligde bu hafta Türk ve İspanya derbisi heyecanı yaşandı. Türk derbisinde , sahasında 'i 84-66 mağlup etti. İspanyol derbisinde ise , 'i 77-70 ile geçti. ise deplasmanda Maccabi 'e 77-58 yenildi.

FENERBAHÇE LİDER

Ligde 24 hafta geride kalırken Fenerbahçe, 21 galibiyetle liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlileri 19 galibiyetli CSKA ile 18 galibiyetli Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 15 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 3 galibiyetle listede son sırada bulunuyor.
THY Euroleague'de 24. haftasında oynanan maçların programı şöyle:

BC Khimki Moskova: 88 - EA7 Olimpia Milano: 90
Fenerbahçe Beko: 84 - Anadolu Efes: 66
Maccabi FOX Tel Aviv: 77 - Darüşşafaka: 58
Saski Baskonia SAD: 80 - : 73
Gran Canaria: 80 - Panathinaikos: 99
Buducnost Podgorica: 75 - : 89
Olympiakos: 81 - CSKA Moskova: 97
FC Barcelona Lassa: 77 - Real Madrid: 70
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