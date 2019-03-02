02 Mart 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Bucks'tan üst üste 7. galibiyet

Bucks'tan üst üste 7. galibiyet
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Amerikan 'nde () , konuk olduğu 'ı 131-120 mağlup ederek 'nda liderliğini sürdürdü.

'ye 7 maçla devam edildi. , son periyottaki iyi savunmasının yardımıyla deplasmanda 'ı 131-120 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Bu sezon 48. kez kazanarak 'nda liderliğine devam eden Bucks'ta Eric Bledsoe 31 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Malcolm Brogdon 21, Khris Middleton 18 sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 15 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonradan girerek 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu ise 12 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 32. mağlubiyetini alan Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Brandon Ingram 31 sayı ve 8 ribaunt, Rajon Rondo 20 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla oynamasına rağmen sonucu değiştiremedi.

- Bulls 4 uzatmada kazandı

Günün en çekişmeli mücadelesinde , dört kez uzatmaya giden karşılaşmada konuk olduğu 'ı 168-161 mağlup etti.

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan Bulls'ta Zach LaVine 47 sayı, 9 ribaunt ve 9 asist, Lauri Markkanen 31 sayı ve 17 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Bu sezon 42. kez sahadan mağlup ayrılan Hawks'ta Trae Young 49 sayı, 16 asist ve 8 ribaunt, Alex Len ise 24 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

NBA'de yarın 9 karşılaşma oynanacak.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 161-168 (4 uzatma sonucu)

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 112 - 123

Boston Celtics-Washington Wizards: 107 - 96

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 119 - 117

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 116 - 130

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109 - 116

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 120 - 131

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