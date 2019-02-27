27 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Euroleague'in 24. haftasında oynanacak Türk derbisinde ile kozlarını paylaşacak. ise deplasmanda ekibi Maccabi ile mücadele edecek.

Euroleague'de 24. hafta heyecanı yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki , EA7 'yu ağırlayacak. Ligde bu hafta Türk derbisi heyecanı da yaşanacak. , Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ile mücadele edecek. ise deplasmanında Maccabi ile oynayacak. Hafta Lassa - arasındaki derbisiyle sona erecek.

THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

YARIN
20.00 Khimki Moskova - EA7 Olimpia Milano
20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen
22.30 Saski Baskonia SAD -
23.00 Gran Canaria - Panathinaikos

1 MART CUMA
21.00 Buducnost Podgorica -
22.30 Olympiakos - CSKA Moskova
23.00 FC Barcelona Lassa - Real Madrid

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