27 Şubat 2019, Çarşamba
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Potada derbi günü
Giriş Tarihi: 27.02.2019
Kadın basketbolunda bugün derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası’nda karşılaşacak.
Kadınlar basketbolunda Türkiye Kupası heyecanı bugün Şanlıurfa'da başlayacak. 11 Nisan Spor Salonu'nda bugün çeyrek final maçları oynanacak. Organizasyonun ilk gününde derbi heyecanı yaşanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile G.Saray, son 4 için kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar Tivibuspor'dan yayınlanacak. Kupada çeyrek final maçlarının programı ise şöyle: 13.00: BOTAŞ-OGM Ormanspor, 15.15 Çukurova Basketbol- Beşiktaş, 17.30: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, 19.45: F.Bahçe-G.Saray.
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