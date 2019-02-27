27 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Potada derbi günü

Potada derbi günü
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Kadın basketbolunda bugün derbi heyecanı yaşanacak. ile , ’nda karşılaşacak.

Kadınlar basketbolunda heyecanı bugün 'da başlayacak. 11 Nisan Spor Salonu'nda bugün çeyrek final maçları oynanacak. Organizasyonun ilk gününde derbi heyecanı yaşanacak. Ezeli rakipler ile G.Saray, son 4 için kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar Tivibuspor'dan yayınlanacak. Kupada çeyrek final maçlarının programı ise şöyle: 13.00: BOTAŞ-OGM Ormanspor, 15.15 Çukurova - Beşiktaş, 17.30: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, 19.45: F.Bahçe-G.Saray.

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