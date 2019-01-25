25 Ocak 2019, Cuma

BASKETBOL

Warriors'ın bileği bükülmüyor

Warriorsın bileği bükülmüyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Amerikan 'nde () son şampiyon , deplasmanda 'ı 126-118 mağlup etti.

'e 4 maçla devam edildi. Deplasmanda 'ı 126-118 yenen Batı Konferansı lideri , üst üste 9. galibiyetini elde etti.

'nin 38 sayıyla galibiyette önemli rol oynadığı Warriors'ta 21, DeMarcus Cousins 17 sayılık katkı sağladı.

Ev sahibi ekipte Bradley Beal 22 sayı, 10 ribaunt, Tomas Satoransky 20 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Thunder-New Orleans Pelicans: 122-116

Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-126

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 106-120

Lakers-Minnesota Timberwolves: 105-120

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe Bekoya yeni sponsor Fenerbahçe Beko'ya yeni sponsor
Cedi Osmandan 25 sayılık kariyer rekoru! Cedi Osman'dan 25 sayılık kariyer rekoru!
Ülkerde dev randevu Ülker'de dev randevu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör