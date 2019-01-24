Cedi Osman'ın 25 sayısı Cleveland'a yetmedi
NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Boston Celtics'e 125-103 mağlup oldu. Cedi karşılaşmada attığı 25 sayı ile NBA'de kişisel sayı rekorunu kırdı.
NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, TD Garden'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 125-103 mağlup etti. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, 33 dakika parkede kalarak 25 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle oynadı. Cedi attığı 25 sayı ile NBA'de kariyer rekorunu kırdı. Celtics'te ise Terry Rozier 26 sayı, 8 ribaund ve Jaylen Brown 23 sayı, 6 ribaund ile müsabakayı tamamladı.
James Harden'dan 61 sayı
Houston Rockets deplasmanda karşı karşıya geldiği New York Knicks'i 114-110'luk skorla mağlup etti. Rockets'ta James Harden 61 sayı, 15 ribaund, 5 top çalma, 4 asistle galibiyeti getiren oyuncu oldu. Knicks'te ise Allonzo Trier 31 sayı, 10 ribaund, Tim Hardaway Jr. 21 sayı, 4 ribaund ile oynadı.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da oynadığı San Antonio Spurs'u 122-120 yendi. Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı, 19 ribaund, Spurs'te de DeMar DeRozan'ın 26 sayı, 9 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Furkan maçta süre almadı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
Indiana Pacers: 110 - Toronto Raptors: 106
Boston Celtics: 125 - Cleveland Cavaliers: 103
Brooklyn Nets: 114 - Orlando Magic: 110
Miami Heat: 99 - Los Angeles Clippers: 111
New York Knicks: 110 - Houston Rockets: 114
Philadelphia 76ers: 122 - San Antonio Spurs: 120
Chicago Bulls: 101 - Atlanta Hawks: 121
Memphis Grizzlies: 107 - Charlotte Hornets: 118
New Orleans Pelicans: 94 - Detroit Pistons: 98
Utah Jazz: 114 - Denver Nuggets: 108
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