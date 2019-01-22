22 Ocak 2019, Salı

BASKETBOL

Nevriye Yılmaz'a milli görev

Nevriye Yılmaza milli görev
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü , Altı Genç Kız Milli Takımı'nın başına getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, , sarı-kırmızılı takımdaki görevine de devam edecek.

altı kategorisi B kümesinde mücadele edecek ay-yıldızlılar, 5-14 Temmuz tarihlerinde Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek ve yeniden A kümesine çıkma mücadelesi verecek.

Nevriye Yılmaz, 20 yıl oyuncu olarak hizmet etmişti.

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