Nevriye Yılmaza milli görev

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Nevriye Yılmaz'a milli görev
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019
Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz, 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nın başına getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevriye Yılmaz, sarı-kırmızılı takımdaki görevine de devam edecek.
18 yaş altı kategorisi B kümesinde mücadele edecek ay-yıldızlılar, 5-14 Temmuz tarihlerinde Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek ve yeniden A kümesine çıkma mücadelesi verecek.
Nevriye Yılmaz, 20 yıl milli takımlarda oyuncu olarak hizmet etmişti.
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