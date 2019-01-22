22 Ocak 2019, Salı

BASKETBOL

Banvit - Sidigas Avellino: 96-88

Banvit evinde Avellinoyu devirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.01.2019

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12'nci hafta maçında Banvit, Bandırma’da konuk ettiği ’yu 96-88 mağlup ederek grupta ilk iki için büyük avantaj elde etti.

SALON: Banvit Kara Ali Acar

HAKEMLER: Yohan Rosso (), Oskars Lucis (), Tanel Suslov (Estonya)

BANVİT BK: Alex Perez 7, İsmail Cem Ulusoy 2, Tolga Geçim 7, Jordan Morgan 24, Rıdvan Öncel 2, Metahan Akyel 8, Gary Neal 18, D.J. Shelton 11, Ragıp Berke Atar 4, McKenzie Moore 13

SIDIGAS AVELLINO: Patric Young 11, Ariel Filloy 8, Luca Campani 8, Luca Campogrande 4, Lorenzo D Ercole 8, Keifer Sykes 43, Stefano Spizzichini 6

1'İNCİ PERİYOT: 27-19
İLK YARI: 52-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-63

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