22 Ocak 2019, Salı
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1'İNCİ PERİYOT: 27-19
Banvit - Sidigas Avellino: 96-88
Giriş Tarihi: 22.01.2019
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12'nci hafta maçında Banvit, Bandırma’da konuk ettiği Sidigas Avellino’yu 96-88 mağlup ederek grupta ilk iki için büyük avantaj elde etti.
SALON: Banvit Kara Ali Acar
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Oskars Lucis (Letonya), Tanel Suslov (Estonya)
BANVİT BK: Alex Perez 7, İsmail Cem Ulusoy 2, Tolga Geçim 7, Jordan Morgan 24, Rıdvan Öncel 2, Metahan Akyel 8, Gary Neal 18, D.J. Shelton 11, Ragıp Berke Atar 4, McKenzie Moore 13
SIDIGAS AVELLINO: Patric Young 11, Ariel Filloy 8, Luca Campani 8, Luca Campogrande 4, Lorenzo D Ercole 8, Keifer Sykes 43, Stefano Spizzichini 6
1'İNCİ PERİYOT: 27-19
İLK YARI: 52-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-63
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