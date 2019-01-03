Anadolu Efes Münih’e karşı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 3 Ocak Perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bugün zorlu bir maça çıkacak. Son sınavında Barcelona'ya karşı ağır bir yenilgi alan temsilcimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bayern Münih'i ağırlayacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise 6.'lıkta bulunuyor. A.Efes Başantrenörü Ergin Ataman da, yeni yıla galibiyetle başlamak istediklerini belirtip, "İlk maçta olduğu gibi yine kazanacağız. Bu karşılaşmada da taraftar desteğini görmek istiyoruz" diyor.