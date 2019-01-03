03 Ocak 2019, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes Münih’e karşı

Anadolu Efes Münih’e karşı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Basketbol Takımı, THY 'nin 16. haftasında 3 Ocak Perşembe günü temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

THY 'nde mücadele eden , bugün zorlu bir maça çıkacak. Son sınavında 'ya karşı ağır bir yenilgi alan temsilcimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'i ağırlayacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise 6.'lıkta bulunuyor. A.Efes Başantrenörü da, yeni yıla galibiyetle başlamak istediklerini belirtip, "İlk maçta olduğu gibi yine kazanacağız. Bu karşılaşmada da taraftar desteğini görmek istiyoruz" diyor.

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