Anadolu Efes Münih’e karşı
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 3 Ocak Perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bugün zorlu bir maça çıkacak. Son sınavında Barcelona'ya karşı ağır bir yenilgi alan temsilcimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bayern Münih'i ağırlayacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise 6.'lıkta bulunuyor. A.Efes Başantrenörü Ergin Ataman da, yeni yıla galibiyetle başlamak istediklerini belirtip, "İlk maçta olduğu gibi yine kazanacağız. Bu karşılaşmada da taraftar desteğini görmek istiyoruz" diyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!