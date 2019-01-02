Hidayet Türkoğlu’ndan mesaj

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yılla ilgili kutlama mesajı yayımladı.

2018'de önemli başarılar kazanıldığını belirten Türkoğlu, "Türk basketbolunu daha üst noktalara taşımak için 2019'da da kararlılıkla çalışacağız. Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Takımı'na başarılar diliyorum. Kadın takımımızın da Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıracağına inanıyorum" diye konuştu.