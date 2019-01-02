02 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu’ndan mesaj

BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.01.2019

Federasyonu Başkanı , yeni yılla ilgili kutlama mesajı yayımladı.

2018'de önemli başarılar kazanıldığını belirten Türkoğlu, "Türk basketbolunu daha üst noktalara taşımak için 2019'da da kararlılıkla çalışacağız. 'de düzenlenecek 'nda A Milli Erkek Takımı'na başarılar diliyorum. Kadın takımımızın da Avrupa Şampiyonası'nda 'yi gururlandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

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