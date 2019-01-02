02 Ocak 2019, Çarşamba
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Hidayet Türkoğlu’ndan mesaj
Giriş Tarihi: 01.01.2019
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yılla ilgili kutlama mesajı yayımladı.
2018'de önemli başarılar kazanıldığını belirten Türkoğlu, "Türk basketbolunu daha üst noktalara taşımak için 2019'da da kararlılıkla çalışacağız. Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Takımı'na başarılar diliyorum. Kadın takımımızın da Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıracağına inanıyorum" diye konuştu.
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