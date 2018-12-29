29 Aralık 2018, Cumartesi

BASKETBOL

Türk Telekom - Galatasaray: 87 - 81

Türk Telekom - Galatasaray: 87 - 81
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 29.12.2018

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sahasında 'ı 87-81'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Türk Telekom'dan oldu. Bu sonuçla Türk Telekom 9'uncu galibiyetini elde ederken, Galatasaray 5 maç sonra parkeden mağlup ayrıldı.

SALON: Ankara Spor
: 20, Sylven Landesberg 11, 18, Vladimir Stimac 19, Yunus Sonsırma 10, 3, 5, Reggie Redding 1, Metin Türen, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Can Akın
: Nigel Hayes 17, 15, Göksenin Köksal 9, Zach Auguste 12, Tai Webster 2, Marko Arapovic 15, Can Korkmaz 8, Erol Can Çinko 3, , Caner Erdeniz, Hasan Emir Gökalp
1'İNCİ PERİYOT: 25 - 18
DEVRE: 46 - 39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61 - 60
5 FAUL ALAN: Terrance Campbell, Kenny Gabriel (Türk Telekom)

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