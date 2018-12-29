29 Aralık 2018, Cumartesi
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SALON: Ankara Spor
Türk Telekom - Galatasaray: 87 - 81
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom sahasında Galatasaray'ı 87-81'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Türk Telekom'dan Terrance Campbell oldu. Bu sonuçla Türk Telekom 9'uncu galibiyetini elde ederken, Galatasaray 5 maç sonra parkeden mağlup ayrıldı.
SALON: Ankara Spor
TÜRK TELEKOM: Terrance Campbell 20, Sylven Landesberg 11, Kenny Gabriel 18, Vladimir Stimac 19, Yunus Sonsırma 10, Ender Arslan 3, Kaya Peker 5, Reggie Redding 1, Metin Türen, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Can Akın
GALATASARAY: Nigel Hayes 17, Aaron Harrison 15, Göksenin Köksal 9, Zach Auguste 12, Tai Webster 2, Marko Arapovic 15, Can Korkmaz 8, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Hasan Emir Gökalp
1'İNCİ PERİYOT: 25 - 18
DEVRE: 46 - 39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61 - 60
5 FAUL ALAN: Terrance Campbell, Kenny Gabriel (Türk Telekom)
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