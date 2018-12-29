THY Euroleaguede Türk takımları 3te 2 yaptı

THY Euroleague'in 15. ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe ile Darüşşafaka rakiplerini yenerken, Anadolu Efes ise mağlup oldu.

THY Euroleague'de 15. hafta maçlarının oynanması ile ilk devre sona erdi. Türk takımları haftayı 3'te 2 ile kapadı. Darüşşafaka, evinde Olympiakos'u yenerek 12 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Fenerbahçe de sahasında karşılaştığı Real Madrid'i yenerek üst üste 11. zaferini elde etti. Anadolu Efes ise deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu.



Lider Fenerbahçe

THY Euroleague'de ilk yarıyı Fenerbahçe 14 galibiyetle zirvede tamamladı. Fener'i ikinci Real Madrid ve üçüncü CSKA Moskova takip etti. Ligde 9 galibiyeti bulunan Anadolu Efes dördüncü sırada yer alırken, 2 galibiyetli Darüşşafaka ise son sırada bulunuyor.



THY Euroleague'in 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Khimki Moskova: 77 - Saski Baskonia: 85

Darüşşafaka Tekfen: 79 - Olympiakos: 75

Maccabi FOX Tel Aviv: 94 - EA7 Olimpia Milano: 92

FC Barcelona Lassa: 80 - Anadolu Efes: 65

Fenerbahçe Beko: 65 - Real Madrid: 63

Panathinaikos: 96 - CSKA Moskova: 84

Bayern Münih: 93 - Buducnost Podgorica: 88

Gran Canaria: 73 - Zalgiris Kaunas: 66

