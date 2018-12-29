29 Aralık 2018, Cumartesi

BASKETBOL

THY Euroleague'de Türk takımları 3'te 2 yaptı

THY Euroleaguede Türk takımları 3te 2 yaptı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 29.12.2018

THY Euroleague'in 15. ve ilk devrenin son haftasında ile rakiplerini yenerken, ise mağlup oldu.

THY Euroleague'de 15. hafta maçlarının oynanması ile ilk devre sona erdi. Türk takımları haftayı 3'te 2 ile kapadı. , evinde 'u yenerek 12 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. de sahasında karşılaştığı 'i yenerek üst üste 11. zaferini elde etti. ise deplasmanda 'ya mağlup oldu.

Lider Fenerbahçe

THY Euroleague'de ilk yarıyı Fenerbahçe 14 galibiyetle zirvede tamamladı. Fener'i ikinci Real Madrid ve üçüncü CSKA takip etti. Ligde 9 galibiyeti bulunan Anadolu Efes dördüncü sırada yer alırken, 2 galibiyetli Darüşşafaka ise son sırada bulunuyor.

THY Euroleague'in 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Khimki Moskova: 77 - Saski Baskonia: 85
Darüşşafaka Tekfen: 79 - Olympiakos: 75
Maccabi FOX : 94 - EA7 Olimpia Milano: 92
FC Barcelona Lassa: 80 - Anadolu Efes: 65
Fenerbahçe Beko: 65 - Real Madrid: 63
Panathinaikos: 96 - CSKA Moskova: 84
: 93 - Buducnost Podgorica: 88
Gran Canaria: 73 - : 66

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