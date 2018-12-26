26 Aralık 2018, Çarşamba

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olympiakos

Darüşşafaka Tekfenin konuğu Olympiakos
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 Giriş Tarihi: 26.12.2018

Yeşil-siyahlı takım, 'nin 15. haftasında yarın Yunan ekibi ile karşılaşacak.

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 15. haftasında yarın 'ın ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 13 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.

Olympiakos ise 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

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