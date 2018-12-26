Darüşşafaka Tekfenin konuğu Olympiakos

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Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olympiakos
Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 Giriş Tarihi: 26.12.2018
Yeşil-siyahlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 13 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.
Olympiakos ise 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
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