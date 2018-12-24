24 Aralık 2018, Pazartesi

BASKETBOL

Tahincioğlu All-Star 2019’un oylaması başladı

Tahincioğlu All-Star 2019’un oylaması başladı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatan Tahincioğlu Süper Ligi’nin dev organizasyonu Tahincioğlu All-Star 2019 için oylamalar başladı.

Tahincioğlu Süper Ligi'nin devre arasında düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu yaklaşıyor. 20 Ocak'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek şov öncesinde oylama başladı. Basketbol severler, ile 'nı karşı karşıya getirecek All-Star maçında yer almasını istedikleri basketbolcuları redbull.com/bslallstar adresinden seçebiliyor.

Oylamada tüm basketbolculara oy verilebiliyor. İki karmada da en iyi iki oyun kurucu, en iyi iki forvet ve en iyi pivotlar seçilecek. En çok oyu olan 5 kişi, mücadeleye ilk 5'te başlamaya hak kazanacak. Avrupa Karması'nda , Beşiktaş Sompo Japan, Tekfen, Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray, ve forması giyen oyuncular yer alacak.

Asya Karması'nda ise Beko, Banvit, , Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka, Adatıp Büyükşehir Belediye Basketbol, Tofaş ve Afyon Belediyespor basketbolcuları olacak.

EDİS SAHNE ALACAK

RedBull.com'un iletişim sponsoru olduğu Tahincioğlu All-Star 2019, halk oylamasıyla seçilen Asya ve Avrupa karmalarının maçının yanı sıra; Tahincioğlu Smaç Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması, sürpriz etkinlikler ve yarışmalarla, basketbol severlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en sevilen isimlerinden Edis'in muhteşem konseri de Tahincioğlu All-Star 2019'da izleyicilerin beğenisine sunulacak etkinlikler arasında. Şu ana kadar devam eden oylamanın liderleri ise şu şekilde:

Avrupa Karması liderleri;
(Anadolu Efes), (Darüşşafaka), Adrien Moerman (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Asya karması liderleri;
Kostas Sloukas (Fenerbahçe BEKO), Alp Karahan (Ada Tıp Sakarya), Şehmus Hazer (Banvit), Nikola Kalinic (Fenerbahçe BEKO), Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş).

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