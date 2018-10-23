    23 Ekim 2018, Salı

    BASKETBOL

    LeBron Lakers'a yetmedi

    LeBron Lakersa yetmedi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Amerikan 'nde () , konuk olduğu Lakers'ı uzatma sonunda 143-142 yendi.

    'de , 'i mağlup ederek sezona ilk 4 karşılaşmasını kazanarak başladı - 'ta oynayan , takımının 'i yendiği maçı 10 sayı ve 8 ribauntla tamamladı

    Amerikan 'nde (NBA) Charlotte Hornets'i 127-106 yenen Toronto Raptors, 4'te 4 yaptı.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. All-star forvet Kawhi Leonard'ı kadrosuna katarak sezon öncesinin en önemli takasını gerçekleştiren Raptors, seyircisi önünde oynadığı Hornets maçını 127-106 kazandı.

    Leonard'ın 22 sayıyla sürüklediği Raptors'ta Kyle Lowry 16 sayı, 14 asist, Jonas Valanciunas da 17 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

    Hornets'te Kemba Walker'ın 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    ERSAN'DAN 10 SAYI, 8 RİBAUNT

    Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasındaki mücadeleyi, 124-113 ev sahibi Bucks kazandı. Bucks forması giyen Ersan İlyasova, maçı 10 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.

    31 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo ve 30 sayı, 7 ribaunt üreten Khris Middleton, galibiyetin mimarları oldu.

    Knicks'te Tim Hardaway 24, Trey Burke 19, Mario Hezonja ise 18 sayı kaydetti.

    SPURS, LAKERS'I UZATMADA YENDİ

    transferiyle dikkatleri üzerine çeken Lakers, 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.

    Spurs'ü galibiyete, 37 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynayan LaMarcus Aldridge ve 32 sayı, 14 asist, 8 ribaunt üreten DeMar DeRozan taşıdı.

    Lakers'ta Kyle Kuzma 37 sayı, 8 ribaunt, LeBron James 32 sayı, 14 asist, 8 ribaunt ve Josh Hart 20 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

    SONUÇLAR

    Boston Celtics-Orlando Magic: 90-93

    Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 127-106

    Milwaukee Bucks-New York Knicks: 124-113

    Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 101-91

    Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 115-109

    Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 84-92

    Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 124-125 (uzatmada)

    Golden State Warriors-Phoenix Suns: 123-103

    Los Angeles Lakers-: 142-143 (uzatmada)



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