    14 Ekim 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Arel Üni.Büyükçekmece: 92 - Adatıp Sakarya BŞB: 82

    Arel Üni.Büyükçekmece: 92 - Adatıp Sakarya BŞB: 82
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    Tahincioğlu Süper Ligi'nin 2'nci hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 92-82 yendi.

    Tahincioğlu Süper Ligi'nin 2. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 92-82 yendi.

    Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Hayes ve Armstead'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 16-11 üstün geçen Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte pota altında rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, Williams'ın arka arkaya ürettiği basketlerle 16. dakikada farkı 8 sayıya (37-29) çıkardı. Hızlı hücumlarda Burak Eşlik'le sayılar bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 18. dakikada farkı 3 sayıya (39-36) indirse de çeyreğin kalan bölümünde 7-0'lık seri yakalayan ev sahibi takım, devreyi 46-36 önde kapattı.

    Üçüncü çeyrekte savunmayı sertleştiren Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Douglas ve Burak Eşlik'in sayılarıyla farkı kapatarak, 26. dakikada öne geçti: 55-56. Çabuk toparlanan ve Eldridge'nin üç sayı çizgisinin gerisinden, Armstead'ın ise boyalı alandan bulduğu sayılarla 39. dakikada farkı yeniden çift hanelere (72-62) çıkartan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, final periyoduna da 74-65 üstün girdi.

    Son çeyreğe iyi başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 34. dakika farkı 15 sayıya yükseltti: 82-67. Eldridge ve Hayes'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan 92-82 galip ayrıldı.


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