Cumhurbaşkanlığı Kupası Hatay Büyükşehir Belediyespor'un
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, karşılaştı. Mücadeleden 61-47 galip ayrılan Hatay Büyükeşehir Belediyespor kupanın sahibi oldu.
Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe'yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.
Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı.
İkinci periyotta da Fenerbahçe'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi.
Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 61-47 yendi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Murat Ciner xx, Fatih Güler xx, Hüseyin Çelik xx
Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç xx, Ayşe Cora xx 9, Merve Arı xx, Birsel Vardalı Demirmen xx 11, Kia Niema Vaughn xx 2, Anastasiya Veramenyenka xx 4, Tuğçe Canıtez xx 5, Giorgia Sottana xx 8, Tilbe Şenyürek xx 3, Özge Yavaş xx, Cecilia Zandalasini xx 5, Esra Ural Topuz xx
Başantrenör: Valeria Garnier
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtneylynne Paris xx 6, Yeliz Doğan xx, İlsu Darıcıoğlu xx, Katsiaryna Snytsina xx 6, Cansu Köksal xx 7, Hülya Çoklar xx, Gizem Havare xx, Gizem Başaran xx, Merve Aydın xx 7, Hin Ben Abdelkader xxx 21, Glory Bassey Johnson xx 11
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
1. periyot: 11-16
Devre: 25-28
3. periyot: 37-43
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