    10 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Cumhurbaşkanlığı Kupası Hatay Büyükşehir Belediyespor'un

    Cumhurbaşkanlığı Kupası Hatay BBnin
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Kadınlar finalinde ile , karşılaştı. Mücadeleden 61-47 galip ayrılan Hatay Büyükeşehir Belediyespor kupanın sahibi oldu.

    Basketbolda 26. Kadınlar 'nı, 'yi 61-47 yenen kazandı.

    Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı.

    İkinci periyotta da Fenerbahçe'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti.

    Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi.

    Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 61-47 yendi.

    Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

    Salon: ASKİ Atatürk

    Hakemler: Murat Ciner xx, Fatih Güler xx, Hüseyin Çelik xx

    Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç xx, Ayşe Cora xx 9, Merve Arı xx, Birsel Vardalı Demirmen xx 11, Kia Niema Vaughn xx 2, Anastasiya Veramenyenka xx 4, Tuğçe Canıtez xx 5, Giorgia Sottana xx 8, Tilbe Şenyürek xx 3, Özge Yavaş xx, Cecilia Zandalasini xx 5, Esra Ural Topuz xx

    Başantrenör: Valeria Garnier

    Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtneylynne Paris xx 6, Yeliz Doğan xx, İlsu Darıcıoğlu xx, Katsiaryna Snytsina xx 6, Cansu Köksal xx 7, Hülya Çoklar xx, Gizem Havare xx, Gizem Başaran xx, Merve Aydın xx 7, Hin Ben Abdelkader xxx 21, Glory Bassey Johnson xx 11

    Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

    1. periyot: 11-16

    Devre: 25-28

    3. periyot: 37-43

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