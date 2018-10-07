    07 Ekim 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 55 - Türk Telekom: 65

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 55 - Türk Telekom: 65
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    'nin ilk haftasında , deplasmanda 'u 65-55 yendi.

    Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan mücadelede ev sahibi takım, Etou ve Nnoko'nun basketleriyle 6. dakikada 8-5 öne geçti. , hücumda çok fazla etkili olamayan karşısında ilk periyodu 10-8 galip tamamladı.

    İkinci periyoda iyi başlayan Sakarya ekibi, ve 'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 24-12. Ev sahibi takım, ilerleyen dakikalarda oyun üstünlüğünü ele geçiren rakibi karşısında zorlansa da devreye 28-26 üstün girdi.

    Türk Telekom, ikinci yarıya Gabriel'in üç sayısı ve faul çizgisinden bulduğu basketle başladı. Üçüncü periyotta ilk yarıya göre daha etkili olan rakip takım, Sakarya ekibi karşısında 24. dakikada 39-33 öne geçti. Farkın açılmasına izin vermeyen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 26. dakikada farkı 1'e (38-39) düşürdü. Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı üçüncü periyot, Türk Telekom'un 2 sayılık üstünlüğüyle sonlandı: 42-40.

    Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, 35. dakikada skor 47-47 eşitlendi. Karşılaşmanın son bölümüne 'ın üç sayılık basketiyle 57-55'e üstün giren Türk Telekom, salondan 65-55 galip ayrıldı.

    Maç öncesinde meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her iki takımın oyuncuları, pembe balon uçurdu.

    Salon: Sakarya

    Hakemler: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Duhan Köyiçi

    Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Etou 8, Wilbekin, Nnoko 12, Kerem Özkan 1, Douglas 9, Alp Karahan 6, Şafak Edge 6, Burak Eşlik 8, Herndon 5, Cenk Şekeroğlu

    Türk Telekom: Landesberg 16, Ender Arslan 10, Campbell 7, Stimac 16, Gabriel 14, Serhat Çetin 2, Nusret Yıldırım, , Fikret Can Akın, Polat Kaya, Yunus Emre Sonsırma

    1. Periyot: 10-8

    Devre: 28-26

    3. Periyot: 40-42



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Sezonun ilk derbisi Fenerbahçenin Sezonun ilk derbisi Fenerbahçe'nin
    Darüşşafaka Tekfen: 62 - Gaziantep Basketbol: 63 Darüşşafaka Tekfen: 62 - Gaziantep Basketbol: 63
    Galatasaray ile Anadolu Efes ligde 99. randevuda Galatasaray ile Anadolu Efes ligde 99. randevuda
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör