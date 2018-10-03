    03 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Ergin Ataman: "Hak ettiğimiz kupayı aldık"

    Hak ettiğimiz kupayı aldık
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Başantrenörü Ergin Ataman, takımının 'yi mağlup ederek 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdüğü mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

    Kendileri için çok zor bir maç olduğunu ancak hak ederek kupayı aldıklarını söyleyen Ataman, "İkinci yarıda çok iyi bir savunma yaptık. Karşılaşmanın sonunda sportmenlik dışı bir faul oldu. Doğru bir karardı. Bir anda maçı kazanmanın vermiş olduğu heyecan ters tepiyor ama sonuçta kazandık kupayı. Sezona kupayla başladık, bu bize moral verecek sezon için. son saniyede uzatmaya da sokabilirdi ama atamadı. Hak ettiğimiz kupayı aldık" ifadelerini kullandı.

    ŞANLI: "FENERBAHÇE, AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMI"

    'in oyuncusu Sertaç Şanlı, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'ye karşı galip gelmek her zaman önemli. Bu anlamda farkı 10 sayıya kadar çıkarttığımızda dahi Fenerbahçe basit hataları iyi değerlendi. Mutluyuz, inşallah bu mücadelemizi sezona yayarız ve iki kupa daha alırız" dedi.

    TÜRKOĞLU: "BASKETBOLUMUZUN EN ANLAMLI KUPASI"

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ise Anadolu Efes'i tebrik ederek sözlerine başladı. Türkoğlu şöyle konuştu: "Basketbolumuzun en anlamlı kupası. Federasyon olarak 34'üncüsünü yapıyoruz. Süper Lig de böylelikle hayırlısıyla başladı. Antrenörlerimize, sporcularımıza hayırlı olmasını ve güzel geçmesini diliyorum. Gerek salonlara gelecek gerekse televizyonları başında destekleyecek tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Salonlarımız taraftarların gelmesi ile daha keyifli olacak. Bütün yıl boyunca sahip çıkacak tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. Bizi Avrupa'da temsil edecek tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz."

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