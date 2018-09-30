    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası: ABD 73-56 Avustralya

    ABD Dünya şampiyonu
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    Basketbol 2018 FIBA Kadınlar finalinde , 'yı 73-56 yenerek şampiyon oldu.

    'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuva, ile arasındaki final maçıyla sona erdi.

    Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-15 önde geçen ABD, devre arasına 35-27'lik skorla üstün gitti.

    ABD, üçüncü periyodunu 61-38 önde tamamladığı final mücadelesinden 73-56 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 3. olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

    Öte yandan üçüncülük maçında 'yı 67-60 mağlup eden İspanya ise bronz madalya elde etti.



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    G.Saraylı oyuncudan flaş sözler: Türkiye güzel ama... G.Saraylı oyuncudan flaş sözler: "Türkiye güzel ama..."
    Panathinaikos: 85 - Fenerbahçe: 80 Panathinaikos: 85 - Fenerbahçe: 80
    Fenerbahçe Pavlos Turnuvasında! Fenerbahçe Pavlos Turnuvası'nda!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör