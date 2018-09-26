Türkiye'nin rakibi Fransa oldu
Basketbolda, 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu. Grubunu 3. sırada tamamlayan Türkiye, çeyrek finale kalma mücadelesinde Fransa ile eşleşti
İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada grup maçları tamamlandı. Gruplarını lider tamamlayan Kanada, Avustralya, Belçika ve ABD doğrudan çeyrek finale yükseldi.
Gruplarını 2'nci ve 3'üncü sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale çıkmak için birbiriyle bugün eleme maçı oynayacak.
İspanya-Senegal, Çin-Japonya, Türkiye-Fransa ve Nijerya-Yunanistan eşleşmelerinin kazanan tarafları, adını çeyrek finale yazdıracak.
Turnuvada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Güney Kore-Yunanistan: 48-58
Kanada-Fransa: 71-60
B Grubu:
Avustralya-Türkiye: 90-64
Arjantin-Nijerya: 70-75
C Grubu:
Japonya-Porto Riko: 69-61
Belçika-İspanya: 72-63
D Grubu:
Senegal-Çin: 66-75
Letonya-ABD: 76-102
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