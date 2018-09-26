    26 Eylül 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Türkiye'nin rakibi Fransa oldu

    Türkiyenin rakibi belli oldu
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Basketbolda, 2018 FIBA Kadınlar 'nda grup maçlarının ardından çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu. Grubunu 3. sırada tamamlayan , çeyrek finale kalma mücadelesinde  ile eşleşti

    İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada grup maçları tamamlandı. Gruplarını lider tamamlayan Kanada, Avustralya, Belçika ve ABD doğrudan çeyrek finale yükseldi.

    Gruplarını 2'nci ve 3'üncü sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale çıkmak için birbiriyle bugün eleme maçı oynayacak.

    İspanya-Senegal, Çin-Japonya, - ve Nijerya-Yunanistan eşleşmelerinin kazanan tarafları, adını çeyrek finale yazdıracak.

    Turnuvada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Güney Kore-Yunanistan: 48-58

    Kanada-Fransa: 71-60

    B Grubu:

    Avustralya-Türkiye: 90-64

    Arjantin-Nijerya: 70-75

    C Grubu:

    Japonya-Porto Riko: 69-61

    Belçika-İspanya: 72-63

    D Grubu:

    Senegal-Çin: 66-75

    Letonya-ABD: 76-102

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Potnaın Perileri Avustralyaya mağlup oldu Potnaın Perileri Avustralya'ya mağlup oldu
    Milli Takımımız Nijeryaya mağlup oldu Milli Takımımız Nijerya'ya mağlup oldu
    Zadar Turnuvasında şampiyon Fenerbahçe! Zadar Turnuvası'nda şampiyon Fenerbahçe!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör