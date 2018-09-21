    22 Eylül 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, Tenerife'deki ilk idmanını yaptı

    Potanın Perileri Tenerifedeki ilk idmanını yaptı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    için Tenerife'ye giden A , Arjantin ile karşılaşacağı 'da ilk antrenmanını tamamladı.

    A Milli Kadın Takım günün ilk antrenmanını 'de Arjantin ile karşılaşacağı 'da gerçekleştirdi. Antrenman öncesi FIBA tarafından düzenlenen fotoğraf ve video çekimlerine katılan milliler, yaklaşık 90 dakika süren antrenmanda şut ve hücum setleri üzerine çalıştı. Ay-yıldızlılar, bu akşam yapacağı antrenman ile Arjantin maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    Potanın Perileri, 2018 FIBA 'nda B Grubu'nda 22 Eylül TSİ 16:00'da Arjantin, 23 Eylül TSİ 22:30'da , 25 Eylül TSİ 13:30'da ise ile karşılaşacak. Grup birincileri direkt e yükselirken, grup ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak ve çeyrek final vizesi için mücadele edecek.

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