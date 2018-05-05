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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Şenol Güneş'e olay gönderme!

    Şenol Güneşe olay gönderme!
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    ile arasında oynanan basketbol karşılaşmasında Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş Teknik Direktörü 'e sargı bezli göndermede bulundu.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Doğuş'un Sompo Japan'ı konuk etti.

    Maçta tribünlerde sargı bezli sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çekti. Saha kenarında kafalarında sargı bezi ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü 'e göndermede bulundu.

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