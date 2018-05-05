Şenol Güneşe olay gönderme!

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Şenol Güneş'e olay gönderme!
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan basketbol karşılaşmasında Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sargı bezli göndermede bulundu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk etti.
Maçta tribünlerde sargı bezli sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çekti. Saha kenarında kafalarında sargı bezi ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göndermede bulundu.
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