Galatasaray Odeabank 99-77 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 28. hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 99-77 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 12. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 17. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Göksenin Köksal'ın skorer oyunuyla ilk periyodu 31-18 önde tamamladı.

İyi oyununu ikinci çeyrekte de sürdüren sarı-kırmızılı ekip, maça kenardan dahil olan Taylor ve Juskevicius'un kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 58-37 önde gitti.

İkinci yarıda da sayı farkını koruyan Galatasaray Odeabank, üçüncü periyodunu 76-57 önde geçtiği karşılaşmadan 99-77 galip ayrıldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Aytuğ Ekti, İsmail Aydın, Alper Altuğ Köselerli

Galatasaray Odeabank: Hardy 13, Renfroe 8, Göksenin Köksal 11, Emir Preldzic 6, Hendrix 10, Serhat Tüzinoğlu 2, Serkan Aydın 2, Ege Arar 12, Mehmet Yağmur 2, Caner Topaloğlu 8, Taylor 11, Juskevicius 14

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 12, Toolson 21, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz 12, Buckner 9, Furkan Ayça 2, Gaffar Çetin 2, Kamer Muhammed Bayraktar, Bekir Sabri Karlı 5, Klobucar 14, Mert Çevik, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 31-18

Devre: 58-37

3. Periyot: 76-57