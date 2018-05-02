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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague final-four maçı ne zaman?

    Euroleague’de dörtlü final maç programı belli oldu
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Fenerbahçe Doğuş'un üst üste 3. kez katılacağı Euroleague final-four'un maç programı açıklandı

    18 Mayıs'ta oynanacak Euroleague final-four yarı final maç programı şöyle;

    18.00 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris

    21.00 CSKA - Real Madrid

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