02 Mayıs 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague final-four maçı ne zaman?
Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
Fenerbahçe Doğuş'un üst üste 3. kez katılacağı Euroleague final-four'un maç programı açıklandı
18 Mayıs'ta oynanacak Euroleague final-four yarı final maç programı şöyle;
18.00 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris
21.00 CSKA - Real Madrid
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