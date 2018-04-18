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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Panathinaikos, Real Madrid'i farklı geçti

    Panathinaikos, Real Madridi farklı geçti
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımı, konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'i 95-67 yenerek seride 1-0 öne geçti.

    Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya 20-0'lık seriyle müthiş bir başlangıç yapan Panathinaikos Superfoods, ilk periyodu 26-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına 46-30 üstün gitti.

    İkinci yarıda farkı iyice açan Panathinaikos Superfoods, üçüncü periyodunu 77-44 üstün bitirdiği karşılaşmadan 95-67 galip ayrıldı.

    Serinin ikinci maçı, 19 Nisan Perşembe günü yine Panathinaikos Superfoods'un ev sahipliğinde yapılacak.

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