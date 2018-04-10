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    10 Nisan 2018, Salı

    BASKETBOL

    Darüşşafaka, Lokomotiv Kuban'ı uzatmalarda devirdi

    Darüşşafaka avantajı kaptı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Basketbolda final serisi ilk maçında , Rusya temsilcisi 'ı deplasmanda uzatma sonunda 81-78 mağlup etti.

    Rakibine bu sezon 'nda ilk yenilgisini yaşatan , final serisinde 1-0 öne geçti.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka, Okben Ulubay'ın 5 sayısıyla 3. dakikada 5-0'lık üstünlük yakaladı. Savunmada boyalı alanı iyi kapatan Darüşşafaka, Wilbekin'in üç sayılık basketiyle 8. dakikada farkı 6 sayıya (14-8) çıkarırken, ilk çeyreği 15-14 önde tamamladı.

    Mücadelenin 2. periyoduna hücumda kötü başlayan yeşil-siyahlı ekip, Ragland'ın basketine engel olamadı ve , 12. dakikada ilk kez öne geçti: 16-15. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına da 35-31 önde gitti.

    Lokomotiv Kuban, ikinci yarının ilk dakikasında üst üste sayılar üretti ve Collins'in basketiyle 21. dakikada farkı 7 sayıya (40-33) çıkardı. İyi savunma yaptığı 5 dakikalık bölümde 9-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka, Cummings'in basketiyle skoru tekrar lehine çevirdi: 42-40. Dışarıdan sayılar üretmeye devam eden Lokomotiv Kuban, son periyoda 52-49 önde girdi.

    Pota altındaki iyi savunmasını sürdüren Darüşşafaka, Cummings'in basketiyle 33. dakikada 55-54 ile yeniden öne geçti. Rakibini üç sayılık atışlarda engelleyemeyen yeşil-siyahlı ekip, Lokomotiv Kuban'ın Lacey ile basket üretmesiyle 38. dakikada 7 sayı geriye düştü: 70-63. Maçtan kopmayan Darüşşafaka, son dakika içinde kritik sayılar buldu. Yeşil-siyahlı ekip, bitime 6,6 saniye kala Wilbekin'in üç sayılık basketiyle 72-72 beraberliği sağladı. Son hücumda Lokomotiv Kuban, Collins ile hücumu değerlendiremeyince normal süre 72-72 beraberlikle geçildi.

    Uzatma bölümünü Cummings ile iyi oynayan Darüşşafaka, karşılaşmayı 81-78 kazandı ve final serisinde 1-0 öne geçerek büyük avantaj yakaladı.

    Yeşil-siyahlı ekipte Scottie Wilbekin 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Kenardan gelen Will Cummings ise 19 sayı, 8 ribaunt, üçer asist ve top çalmayla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

    Final serisinin ikinci maçı, 13 Nisan Cuma günü İstanbul'da Volkswagen Arena'da saat 20.15'te oynanacak. Darüşşafaka bu maçı da kazanırsa şampiyon olacak.

    Salon: Basket Hall

    Hakemler: Damir Avor (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Rain Peerandi (Estonya)

    Lokomotiv Kuban: Collins 14, Khvostov, Lacey 5, Qvale 6, Ivlev, Ragland 10, Kulagin 18, Antipov 3, Ilnitskiy, Elegar 9, Babb 13

    Darüşşafaka: Wilbekin 24, Okben Ulubay 5, Sant-Roos 7, Eric, Johnson 7, Cummings 19, Muhammed Baygül 2, Furkan Aldemir 8, Kidd 9, Kartal Özmızrak, Doğuş Özdemiroğlu

    1. Periyot: 14-15

    Devre: 35-31

    3. Periyot: 52-49

    Normal Süre: 72-72

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