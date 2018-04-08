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    08 Nisan 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Ömer'li Bulls, Nets'e direnemedi

    Ömer Aşıkın takımı Chicago Bulls, Brooklyn Netse kaybetti
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () milli basketbolcu 'ın 12 dakika sahada kaldığı maçta Chicago , sahasında Brooklyn 'e 124-96 mağlup oldu.

    'e 6 maçla devam edildi. 'i konuk eden 'ta milli basketbolcu , 12 dakika süre alırken, 2 sayı, 3 ribaunt, birer asist ve top çalma ile oynadı.

    Ev sahibinde Ömer Aşık'ın dışında Sean Kilpatrick'in 20, Bobby Portis'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    Nets'te ise Quincy Acy 21, Allen Crabbe 20 ve Joe Harris 16 sayıyla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.

    Maçtan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer Aşık, "Bu sezon, bizim takım için bitmiş durumda. Geçirdiğim hastalıktan dolayı son iki maçta forma giyebildim. Uzun süre oynayamadım. Daha yeni yeni kendime gelmeye başladım. Sahada elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

    Uzun süre oynamadığı için maç eksiği olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Şu an çok daha iyiyim. Bu sezon bitti, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanacağım. NBA'de oynayan bizleri, her zaman destekledikleri için Türk basketbolseverlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Sonuçlar

    Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 120-126

    San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-105

    Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 102-108

    New York Knicks-Milwaukee Bucks: 102-115

    Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 96-124

    Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 115-134

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