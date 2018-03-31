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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    100'lerin kapışmasında kazanan Trabzonspor

    100lerin kapışmasında kazanan Trabzonspor
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    ’nin 23. haftasında Basketbol Kulübü evinde ’yı 108-105 mağlup etti.

    Salon: Hayri Gür

    Hakemler: Erşan Kartal xx, Özlem Yalman xx, Halit Can Cihan xx

    : Obekpa xxx 9, Eldridge xxx 23, Vasiliauskas xxx 12, Green xxx 21, Heslip xxx 23, Burak xxx 15, Harris x 3, Ozan Anton x 2
    : Mert xx 5, Jones xxxx 35, Kennedy xx 10, Waters xxx 18, Erdi xx 10, Wood xx 10, Egemen xx 8, Allen xx 9, Metin x

    1. Periyot: 22-26 (Pınar Karşıyaka lehine)
    Devre: 51-45 (Trabzonspor lehine)
    3. Periyot: 79-64 (Trabzonspor lehine)

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