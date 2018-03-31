100lerin kapışmasında kazanan Trabzonspor

31 Mart 2018, Cumartesi
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Trabzonspor: Obekpa xxx 9, Eldridge xxx 23, Vasiliauskas xxx 12, Green xxx 21, Heslip xxx 23, Burak xxx 15, Harris x 3, Ozan Anton x 2
1. Periyot: 22-26 (Pınar Karşıyaka lehine)
100'lerin kapışmasında kazanan Trabzonspor
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü evinde Pınar Karşıyaka’yı 108-105 mağlup etti.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Erşan Kartal xx, Özlem Yalman xx, Halit Can Cihan xx
Trabzonspor: Obekpa xxx 9, Eldridge xxx 23, Vasiliauskas xxx 12, Green xxx 21, Heslip xxx 23, Burak xxx 15, Harris x 3, Ozan Anton x 2
Pınar Karşıyaka: Mert xx 5, Jones xxxx 35, Kennedy xx 10, Waters xxx 18, Erdi xx 10, Wood xx 10, Egemen xx 8, Allen xx 9, Metin x
1. Periyot: 22-26 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 51-45 (Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 79-64 (Trabzonspor lehine)
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