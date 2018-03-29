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    29 Mart 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'

    Ersandan, FETÖcü Enese Osmanlı tokadı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maça, Ersan İlyasova'nın 'cü 'i yere sermesi damga vurdu!

    Kenardan gelip 28 dakika süre alan Ersan İlyasova smaca giden 'cü 'i arkadan gelip yaptığı blokla rezil ederek yere serdi.

    YÜZÜNE BİLE BAKMADI

    İlyasova, FETÖ üyesi Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı.

    İŞTE O AN:




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