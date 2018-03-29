Ersandan, FETÖcü Enese Osmanlı tokadı

29 Mart 2018, Perşembe
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İlyasova, FETÖ üyesi Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı.
Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maça, Ersan İlyasova'nın FETÖ'cü Enes Kanter'i yere sermesi damga vurdu!
Kenardan gelip 28 dakika süre alan Ersan İlyasova smaca giden FETÖ'cü Enes Kanter'i arkadan gelip yaptığı blokla rezil ederek yere serdi.
YÜZÜNE BİLE BAKMADI
İlyasova, FETÖ üyesi Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı.
İŞTE O AN:
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