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    28 Mart 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Muratbey Uşak'ta ayrılık

    Muratbey Uşakta ayrılık
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetle dibe demir atarak kurtuluş umutlarını iyice azaltan Muratbey Uşak'ta guard Ian Miller'la yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

    Bu sezon ligde 19 maçta forma giyerek 9.3 sayı, 1.7 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynayan Miller, Fransa Ligi ekiplerinden BCM Gravelines-Dunkerque ile anlaştı.

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