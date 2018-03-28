Muratbey Uşakta ayrılık

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetle dibe demir atarak kurtuluş umutlarını iyice azaltan Muratbey Uşak'ta guard Ian Miller'la yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.



Bu sezon ligde 19 maçta forma giyerek 9.3 sayı, 1.7 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynayan Miller, Fransa Ligi ekiplerinden BCM Gravelines-Dunkerque ile anlaştı.

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