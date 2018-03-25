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    25 Mart 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Pınar Karşıyaka'nın yükselişi

    Pınar Karşıyakanın yükselişi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 25.03.2018

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, bu sezon haftalarca düşme korkusu yaşadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de üst üste 2 rakibini yenmeyi başardı.

    Eskişehir Basket galibiyetinin ardından Demir İnşaat Büyükçekmece'yi normal süresi 90-90 biten karşılaşmada 103-98 mağlup eden Karşıyaka, 8 galibiyete ulaşarak rahat bir nefes alırken gözünü üst sıralara çevirdi.

    Yeşil-kırmızılı yönetim, takımı lig maratonu ve Avrupa'daki UCAM Murcia eşleşmesine daha iyi motive etmek için Eskişehir ve Büyükçekmece galibiyetlerine özel prim dağıtacak.

    Allen ve Egemen'in iyileştiği Karşıyaka'da ayak bileğindeki sorun nedeniyle Büyükçekmece önünde forma giyemeyen Waters, salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Murcia'yla oynanacak ilk maçta parkede olacak.

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