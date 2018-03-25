25 Mart 2018, Pazar
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Kızılyıldızlılardan ırkçı protesto
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Kızılyıldız taraftarından ırkçı tehdit... Sırp takımının etkili taraftar grubu deliye, kulübün kısa süre önce Boşnak Alen Omiç'i transfer etmesi üzerine boykot tehdidinde bulundu. Maçlarda protesto pankartları açan taraftarlar, Boşnak oyuncuyu istemiyor.
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