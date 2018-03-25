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    25 Mart 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Kızılyıldızlılardan ırkçı protesto

    Kızılyıldızlılardan ırkçı protesto
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Kızılyıldız taraftarından ırkçı tehdit... Sırp takımının etkili taraftar grubu deliye, kulübün kısa süre önce Boşnak Alen Omiç'i transfer etmesi üzerine boykot tehdidinde bulundu. Maçlarda protesto pankartları açan taraftarlar, Boşnak oyuncuyu istemiyor.

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