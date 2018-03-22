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    22 Mart 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    Howard'dan 32 sayı, 30 ribaunt

    Howarddan 32 sayı, 30 ribaunt
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 111-105 yenen Charlotte Hornets'in pivotu Dwight Howard, 32 sayı ve 30 ribauntla "double double"a imza attı.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Charlotte Hornets, Dwight Howard'ın 32 sayı, 30 ribauntluk performansıyla Brooklyn Nets deplasmanından 111-105 galip ayrıldı.

    Howard, 2010-11 sezonunda bunu başaran Kevin Love'dan beri bir maçta 30 sayı ve 30 ribaunt barajlarını geçen ilk NBA oyuncusu oldu. Kemba Walker da 24 sayı, 6 asist, 5 ribauntla Howard'a eşlik etti.

    Nets'te D'Angelo Russell 19, Caris LeVert 14, Spencer Dinwiddie ve Rondae Hollis-Jefferson 13'er sayı kaydetti.




    Play-off provasının galibi Cavaliers

    Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 132-129 ev sahibi Cavaliers kazandı.

    Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 35 sayı, 17 asist, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Love 23 sayı, 12 ribaunt, George Hill ise 22 sayıyla oynadı.

    Doğu lideri Raptors'ta Kyle Lowry'nin 24 sayı, 7 asist, DeMar DeRozan'ın 21 sayı, 5 asist ve Jakob Poeltl'ın 17 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.




    Ersan'dan 6 sayı, 5 ribaunt

    Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Memphis Grizzlies'ı 119-105 mağlup ettiği karşılaşmada, 6 sayı ve 5 ribaunt üretti.

    Ev sahibi 76ers'ta Robert Covington, Dario Saric, J.J. Redick ve Marco Belinelli 15'er sayı attı. Ben Simmons ise 13 sayı, 9 asist, 7 ribauntla maçı tamamladı.

    Grizzlies'te Deyonta Davis 16 sayı, 11 ribaunt ve Wayne Selden 18 sayıyla mücadele etti.



    Sonuçlar

    Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 132-129

    Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 119-105

    Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 105-111

    Miami Heat-New York Knicks: 119-98

    Chicago Bulls-Denver Nuggets: 102-135

    Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 120-127

    New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 96-92

    San Antonio Spurs-Washington Wizards: 98-90

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