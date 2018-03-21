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    21 Mart 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet

    Yeşilgiresun Belediyesporda hedef galibiyet
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 25 Mart Pazar günü deplasmanda Gaziantep Basketbol'a konuk olacak 'un başkan vekili Sertaç Güneş, bu maçı kazandıkları takdirde rakipleri ile olan galibiyet farkını üçe çıkaracaklarını ve böylece rahat nefes alacaklarını bildirdi.

    Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri gibi rakiplerinin de ligde kalma mücadelesi verdiğini belirterek, hayati önem taşıyan bir karşılaşma oynayacaklarını vurguladı.

    Ligde kendilerinin 7, Gaziantep Basketbol'un ise 5 galibiyeti bulunduğunu anımsatan Güneş, "Pazar günü oynanacak maç, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip için de çok önemli, adeta final niteliğinde. Gaziantep temsilcisi önünde kazanırsak rakibimizle olan galibiyet farkını üçe çıkaracak ve rahat nefes alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Güneş, kaybetmeyi asla düşünmediklerini ve son topa kadar savaşarak deplasmandan galip döneceklerine inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

    "Gaziantep maçının önemini biliyor ve bu maça iyi hazırlanıyoruz. Moral ve motivasyon anlamında da son derece iyi durumdayız. Tek amacımız galibiyet. Gaziantep Basketbol'u deplasmanda mağlup ederek tehlikeli bölgenin biraz daha dışına çıkmak hedefimiz. Bunu da başaracak güce sahibiz."

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