NBAli yıldıza kara haber! Henüz 27 yaşında...

21 Mart 2018, Çarşamba
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Kirk Korver, Missouri-Kansas City Üniversitesi'nde basketbol oynamıştı.
NBA'li yıldıza kara haber! Henüz 27 yaşında...
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın ABD'li basketbolcusu Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk Korver, 27 yaşında yaşamını yitirdi.
Cleveland Cavaliers Kulübü, yaptığı açıklamada, Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, aileye başsağlığı diledi.
ABD basınında Kirk Korver'ın, geçen hafta ciddi bir hastalık geçirmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Kirk Korver, Missouri-Kansas City Üniversitesi'nde basketbol oynamıştı.
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