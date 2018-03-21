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    21 Mart 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Galatasaray'ın konuğu Perfumerias Avenida

    Galatasarayın konuğu Perfumerias Avenida
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

    Sarı-kırmızılı takım çeyrek finalde İtalyan ekibi Spar Citylift Girona'yı, Perfumerias Avenida ise Rus temsilcisi Nadezhda'yı eleyerek yarı finale yükselmişti.

    Müsabakanın rövanşı 28 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

    Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Hatay Büyükşehir Belediyesi ile İtalya'nın Reyer ekibi karşılaşacak.

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