;
    21 Mart 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Darüşşafaka evinde Bayern Münih'i devirdi

    Darüşşafaka evinde Bayern Münihi devirdi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, kendi evinde Alman ekibi Bayern Münih'i 76-74 yenerek, seride1-0 öne geçti.

    İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 23 Mart Cuma günü Almanya'da oynanacak. Yarı finaldeki 2 maç sonunda galibiyet sayılarının eşit olması halinde finale yükselecek takım, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak olan üçüncü müsabakada belli olacak.

    SALON: Volkswagen
    HAKEMLER: Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Petros Papapetrou (Yunanistan)
    DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin (24), Muhammed Baygül, Sant-Roos (4), Johnson (15),Eric (18), Kidd (8), Kartal Özmızrak, Cummings (3), Okben Ulubay, Furkan Aldemir (1),Doğuş Özdemiroğlu (3)
    BAYERN MÜNİH: Cunningham (20), Redding (15), Jovic (4), Barthel (6), Booker (12), Hobbs (2), Lucic (7), Dedovic (4), Gavel, Zirbes (4)
    1'İNCİ PERİYOT: 11-25
    DEVRE: 30-47
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-63
    5 FAUL ALAN: 36.50 Johnson (Darüşşafaka)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Fenerbahçe, Maccabi Foxu farklı geçti Fenerbahçe, Maccabi Fox'u farklı geçti
    Fenerbahçeden bayrak misillemesi Fenerbahçe'den bayrak misillemesi
    Anadolu Efes Dünya Down Sendromu Günü’nü unutmadı Anadolu Efes Dünya Down Sendromu Günü’nü unutmadı
    BİZE ULAŞIN