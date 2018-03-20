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    20 Mart 2018, Salı

    BASKETBOL

    Cavaliers'ta Cedi çılgınlığı!

    Cavaliersta Cedi çılgınlığı!
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Amerikan Basketbol Ligi 'de forması giyen milli oyuncumuz 'ın isminin yer aldığı tişörtler, bugün Quicken Loans Arena'da oynanacak Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks karşılaşmasında seyircilere dağıtılacak

    Mücadele öncesi dağıtılacak olan tişörtlerin üzerinde 'ın nasıl telaffuz edilmesi gerektiği bilgisi ve Cedi'nin ''Cleveland forveti, durmadan koşması ve sonsuz enerjisiyle bilinir'' tanımı yer alıyor.

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