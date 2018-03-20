Cavaliersta Cedi çılgınlığı!

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Cavaliers'ta Cedi çılgınlığı!
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman'ın isminin yer aldığı tişörtler, bugün Quicken Loans Arena'da oynanacak Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks karşılaşmasında seyircilere dağıtılacak
Mücadele öncesi dağıtılacak olan tişörtlerin üzerinde Cedi Osman'ın nasıl telaffuz edilmesi gerektiği bilgisi ve Cedi'nin ''Cleveland forveti, durmadan koşması ve sonsuz enerjisiyle bilinir'' tanımı yer alıyor.
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